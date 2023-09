In Syrien kommt es zu Protesten den Machthaber Assad. (AFP / SAM HARIRI)

Rund 2.000 Menschen versammelten sich im Süden des Landes, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London berichtete. Viele Demonstranten forderten demnach ein "Ende des Regimes" und riefen "Freiheit ist der Wille des Volkes". Seit mehr als zwei Wochen gehen Menschen in der Region um die Stadt Suwaida auf die Straße - auch wegen einer sich zuspitzenden Wirtschaftskrise. Der gestrige Protest soll der bisher größte gewesen sein. Demonstrationen in dem autoritär geführten Land sind gefährlich und daher ungewöhnlich. Der syrische Bürgerkrieg, der vor allem im Nordwesten weiter anhält, hatte im Frühjahr 2011 während des Arabischen Frühlings mit Kundgebungen gegen das Assad-Regime begonnen. Einsatzkräfte gingen damals mit massiver Gewalt dagegen vor.

Die wirtschaftliche Lage in Syrien verschlechtert sich zunehmend. Die Währung verliert immer weiter an Wert. Nach Angaben der Vereinten Nationen leben mittlerweile über 90 Prozent der Syrer unterhalb der Armutsgrenze.

