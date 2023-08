Jede Woche gehen in Israel derzeit zehntausende Menschen auf die Straße, um über die geplante Justizreform der Regierung zu protestieren. (AP / via dpa / Tsafrir Abayov)

Der Fokus der wöchentlichen Proteste lag am Abend auf den Frauenrechten. In den vergangenen Wochen hatte es verschiedene Berichte über Versuche gegeben, die Rechte der Frauen im öffentlichen Raum einzuschränken. Ein Busfahrer verwies Medien zufolge in der Stadt Aschdod eine Gruppe weiblicher Teenager in den hinteren Teil eines Busses und gab ihnen Decken, um sich zu bedecken. Bei einem weiteren Vorfall wurde einer Frau offenbar der Zutritt zu einem Bus komplett verwehrt.

In Netanjahus Regierung sind mehrere strengreligiöse Parteien vertreten, die sich für mehr Geschlechtertrennung im öffentlichen Raum aussprechen. Netanjahu teilte jedoch nach dem Vorfall in Aschdod mit, in öffentlichen Verkehrsmitteln werde niemandem vorgeschrieben, wo er oder sie zu sitzen habe.

