Die Proteste in Georgien dauern an. (Pavel Bednyakov/AP/dpa)

In mehreren Städten gingen den achten Abend in Folge auf die Straßen - auch wieder in der Hauptstadt Tiflis. Dort protestierten sie erneut vor dem georgischen Parlament. Die Demonstrationen hatten nach der Entscheidung des Regierungschefs begonnen, die Verhandlungen mit der EU über einen Beitritt Georgiens bis 2028 zu verschieben.

Kobachidse hatte den Demonstranten gestern mit einem harten Vorgehen der Polizei gedroht. Bereits bei den bisherigen Kundgebungen waren Sicherheitskräfte teils mit Tränengas und Schlagstöcken gegen die Menschen vorgegangen. Ob es auch diesmal Gewalt gegen Protestierende gab, ist noch nicht bekannt.

