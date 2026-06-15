EU-Einigung

Nach jahrelangen Verhandlungen einigten sich die EU-Staaten und das Europaparlament. Parlamentspräsidentin Metsola und Zyperns Verkehrsminister Vafeades als Vertreter der Staaten unterzeichneten die Vereinbarung in Straßburg.
Dazu gehört, dass Familien im Flugzeug kostenlos Sitzplätze nebeneinander reservieren können, und dass Ticketpreise übersichtlicher dargestellt werden - beispielsweise einschließlich des Preises für Handgepäck. Außerdem gibt es Regeln zum Anspruch auf Entschädigung bei Verspätung.
Die Zustimmung vom Rat der Mitgliedstaaten und vom Plenum des Europaparlaments steht noch aus.
Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.