Der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat die CDU verlassen und will mit der "Werteunion" als neuer Partei bei Wahlen antreten. (picture alliance / dpa / Heiko Rebsch)

Zur Versammlung, die an einem geheim gehaltenen Ort geplant ist, werden rund 40 Teilnehmer erwartet. Sie sollen Satzung und Programm beschließen. Maaßen bewirbt sich für den Vorsitz. - Die Partei will sich im politischen Spektrum rechts von CDU und CSU verorten. Nach Angaben von Vertretern der Werteunion will sie im September zu den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen antreten, nicht aber bei der Europawahl im Juni.

Maaßen, gegen den der CDU-Vorstand 2023 ein Ausschlussverfahren eingeleitet hatte, war im Januar aus der CDU ausgetreten. Kürzlich war bekannt geworden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz Daten über ihn im Bereich Rechtsextremismus gespeichert hat.

Diese Nachricht wurde am 17.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.