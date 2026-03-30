Bundeswirtschaftsministerium
Neue Regeln für Spritpreise sollen ab Mittwoch gelten

​Das Verbot mehrerer Spritpreiserhöhungen im Laufe eines Tages ‌an ⁠Tankstellen soll ⁠ab Mittwoch gelten.

    Auf einer Preistafel einer Tankstelle werden die aktuellen Literpreise für Kraftstoff angezeigt. (Aufnahme mit langer Belichtungszeit und Zoomeffekt).
    Ab Mittwoch dürfen Tankstellen nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen. (Jens Büttner / dpa / Jens Büttner)
    Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf das Bundeswirtschaftsministerium. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig forderte ‌von der Bundesregierung eine ⁠sofortige Senkung der Spritpreise. Die SPD-Politikerin sprach sich im ARD-Fernsehen zudem für eine Steuersenkung aus. ⁠Die ⁠hohen ⁠Kosten belasteten Handwerker und Pflegekräfte ⁠genauso wie Pendler. ⁠Zudem brauche es eine Übergewinnsteuer für die Mineralölkonzerne.
    Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.