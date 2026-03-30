Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf das Bundeswirtschaftsministerium. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig forderte von der Bundesregierung eine sofortige Senkung der Spritpreise. Die SPD-Politikerin sprach sich im ARD-Fernsehen zudem für eine Steuersenkung aus. Die hohen Kosten belasteten Handwerker und Pflegekräfte genauso wie Pendler. Zudem brauche es eine Übergewinnsteuer für die Mineralölkonzerne.
Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.