Nach dem Hochwasser kommen die Aufräumarbeiten. Vieles ist unwiederbringbar zerstört. (dpa / Stefan Puchner)

Erschwert werden sie durch neue, teils starke Regenfälle, die die nächsten Tage andauern sollen. Örtlich sind auch Unwetter möglich. Besonders angespannt ist die Lage unter anderem in Niederbayern entlang der Donau. In Passau liegt der Pegelstand immer noch deutlich über acht Meter.

Um die Hilfs- und Aufräumarbeiten zu erleichern, sind bestimmte Lastwagenfahrverbote in Bayern bis Ende Juli aufgehoben, unter anderem das Fahrverbot an Sonntagen. Die Überschwemmungen haben auch Auswirkungen auf die Ernte. Diese sei vielerorts ruiniert, teilte der Bayerische Bauernverband mit. Besonders schlimm sei die Situation in Schwaben und Teilen von Ober- und Niederbayern. Die Schäden seien noch gar nicht zu beziffern. Einzelne Höfe seien in ihrer Existenz gefährdet.

