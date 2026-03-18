Brandenburg

Zunächst werden die neuen Ministerinnen und Minister von Regierungschef Woidke ernannt und anschließend im Potsdamer Landtag vereidigt. Danach findet die konstituierende Sitzung des Kabinetts statt. Am Montag hatten Woidke und der CDU-Vorsitzende Redmann den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Das neue Bündnis wurde nötig, weil die Koalition aus SPD und BSW im Januar zerbrochen war.
Der bisherige Wirtschaftsminister Keller wird Finanzminister, das Wirtschaftsressort übernimmt die CSU-Politikerin Klement. Innenminister Wilke bekommt das neu geschaffene Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Neuer Innenminister wird Redmann.
Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.