Inflation in Argentinien: Eine Frau zahlt mit einem 1000-Peso-Schein in einer Bäckerei. (picture alliance / dpa / Claudio Santisteban)

Wirtschaftsminister Caputo sagte in einer Fernsehansprache, der offizielle Wechselkurs werde 800 Peso pro Dollar betragen. Zuletzt war ein Dollar 391 Peso wert. Caputo kündigte auch an, dass der Energie- und Verkehrssektor künftig weniger Subventionen erhalten. Der Staat halte die Preise in diesen Bereichen bisher künstlich niedrig, sagte er zur Begründung. Doch dies sei nicht kostenlos, der Preis sei eine hohe Geldentwertung. Auf diesem Weg steuere das Land auf eine Hyperinflation zu.

Präsident Milei hatte am Sonntag zu seinem Amtsantritt Sparmaßnahmen angekündigt und sprach von einer Schocktherapie für Argentinien. Das Land befindet sich in einer Wirtschaftskrise: Die Inflation ist auf 140 Prozent angestiegen, fast die Hälfte der Bevölkerung lebt in Armut.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.