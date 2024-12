Folter-Gefängnisse wie in Sednaya

Kämpfer der neuen Machthaber in Syrien (Archivbild). (AFP / Omar Haj Kadour)

Es handele sich um Mohammed Kanjo Hassan, der unter der Herrschaft des langjährigen Machthabers Assad Chef der Militärjustiz gewesen sei, heißt es. Auch 20 Begleiter von ihm seien in Chirbet al-Maasa gefasst worden. Der Ort liegt in der westlichen Küstenprovinz Tartus, einer Hochburg der Assad-Anhänger. Am Vortag sei die Festnahme Hassans zunächst gescheitert. Bei Kämpfen sollen 17 Menschen getötet worden sein.

