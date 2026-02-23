Niederlande

Vereidigungszeremonie der neuen Regierung in den Niederlanden (picture alliance/ANP/Koen van Weel)

Die Mitglieder seines Kabinetts legten vor König Willem-Alexander den Amtseid ab. Jetten ist der Parteichef der linksliberalen D66. Die Partei gewann die Wahl Ende Oktober mit einem knappen Vorsprung vor der PVV des Rechtspopulisten Wilders.

Nach langwierigen Verhandlungen einigte sich die D66 mit den konservativen Parteien VDD und CDA auf die Bildung einer Minderheitsregierung.

In ihrem Koalitionsvertrag vereinbarten sie, die Ukraine weiter zu unterstützen und bei den Verteidigungsausgaben die NATO-Vorgaben zu erfüllen. Sie wollen zudem den harten Kurs in der Migrationspolitik fortsetzen und Sozialleistungen kürzen.

