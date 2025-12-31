Ab dem 1. Januar dürften internationale Nichtregierungsorganisationen ohne abgeschlossene Registrierung dort nicht mehr tätig sein, teilte das israelische Außenministerium mit. Nach Angaben des Diaspora-Ministeriums sind 37 Organisationen vom Entzug der Zulassung betroffen, darunter Ärzte ohne Grenzen.
Laut der Zeitung "Jediot Achronot" hatten die Organisationen die Forderung Israels verweigert, vollständige Listen ihrer palästinensischen Mitarbeiter zur sicherheitsbehördlichen Überprüfung vorzulegen. Israel werfe Ärzte ohne Grenzen vor, einige ihrer Mitarbeiter seien an terroristischen Aktivitäten beteiligt gewesen.
Eine Sprecherin von Ärzte ohne Grenzen sagte, man habe bisher keine offizielle Mitteilung der Behörden bezüglich der laufenden Registrierungsanträge erhalten. Zu den Vorwürfen äußerte sie sich nicht.
Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.