Menschenrechtsorganisationen

Die Organisationen Amnesty International und Human Rights Watch teilten mit, dass seit dem Raketenkrieg gegen Israel im Juni mehr als 20.000 Menschen festgenommen worden seien. Die Menschenrechtler berufen sich dabei auf amtliche Angaben. Darunter seien Oppositionelle, Journalisten und Personen, die zu ethnischen Minderheiten gehören.
Während die Bevölkerung im Iran noch unter den Folgen des militärischen Konflikts mit Israel leide, griffen die Behörden mit erschreckender Härte durch, hieß es.
