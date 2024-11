Internationale Atomenergiebehörde

IAEA am UN-Hauptquartier in Wien (Daniel Kalker/dpa)

Teheran werde damit dringend aufgefordert, entsprechende Schritte zur Einhaltung seiner Verpflichtungen in Bezug auf sein Atomprogramm zu unternehmen, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Über den Resolutionsentwurf soll laut Diplomaten morgen beim IAEA-Gouverneursrat in Wien abgestimmt werden. Das aus 35 Staaten bestehende Gremium tagt bis Freitag.

Irans Außenminister Araghtschi kündigte eine angemessene Reaktion Teherans an, sollte die Resolution verabschiedet werden. Seit die USA das Atomabkommen mit dem Iran 2018 aufgekündigt haben, fühlt sich das Regime in Teheran nicht mehr an die getroffenen Vereinbarungen gebunden. Der Iran hatte sich in dem 2015 geschlossenen Abkommen zu einer Einschränkung seines Atomprogramms verpflichtet. Westliche Staaten werfen dem Iran vor, Atomwaffen zu entwickeln. Teheran bestreitet dies.

