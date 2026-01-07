Unter anderen wurde auch die ukrainische Stadt Dnipro bei russischen Angriffen getroffen. (AFP / MYKOLA SYNELNYKOV)

Dabei seien eine Person getötet und fünf weitere verletzt worden, teilte der stellvertretende ukrainische Ministerpräsident Kuleba mit. Nach Angaben der Behörden wurden in den Häfen von Tschornomorsk und Pivdennyi unter anderem Öltanks beschädigt. Schon in der vergangenen Nacht war die Ukraine wieder Ziel russischer Angriffe gewesen. In der Stadt Cherson wurde dabei ein Mann getötet, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Russlands Armee habe das Stadtzentrum beschossen, hieß es. In der Stadt Dnipro im Südosten des Landes gab es sieben Verletzte.

Die Ukraine attackierte ihrerseits ein Treibstofflager im russischen Grenzgebiet Belgorod, wie die Armeeführung in Kiew mitteilte. Von russischer Seite hieß es, mehrere Tanks eines Öllagers seien in Brand geraten. Die Feuerwehr habe die Flammen gelöscht. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

