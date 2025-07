Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Die Flugabwehr sei am Ostufer des Flusses Dnipro aktiv, teilte Bürgermeister Klitschko mit. Es seien weitere Kampfdrohnen im Anflug auf die Stadt. Die ukrainische Luftwaffe warnte vor russischen Drohnen auch in anderen Regionen - unter anderem in der Zentralukraine und im Westen des Landes.

Im Osten des Landes, in Donezk, wurden durch russische Angriffe mindestens fünf Menschen getötet. Weitere zwölf wurden verletzt, teilte der Militärgouverneur des Gebiets mit.

