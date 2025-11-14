Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Bürgermeister Klitschko erklärte, die ukrainische Hauptstadt sei in der Nacht massiv attackiert worden. Die Luftabwehrkräfte seien im Einsatz. Ein fünfstöckiges Wohnhaus sei von herabfallenden Trümmerteilen getroffen worden. Ein Hochhaus in einem anderen Stadtteil stehe in Flammen. Es gebe mindestens zwei Verletzte. Laut der ukrainischen Luftwaffe nahm die russische Armee auch andere Regionen des Landes unter Beschuss.

Russland hat in den vergangenen Monaten seine Angriffe auf Kiew verstärkt. Ziele sind insbesondere Energieanlagen und das Eisenbahnnetz, aber auch Wohngebiete.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.