Davon betroffen seien iranische und russische Staatsbürger sowie Einrichtungen im Iran, in Russland und in Nigeria, teilte das US-Finanzministerium mit. Der Iran nutze ausländische Luftfahrt- und Transportunternehmen sowie Finanzkanäle, um die Rolle der iranischen Revolutionsgarden beim illegalen Erwerb zu verschleiern.Zudem weiteten die USA auch die Sanktionen gegen den iranischen Ölsektor aus.
Das Finanzministerium teilte mit, man wolle den wirtschaftlichen Druck auf das iranische Regime erhöhen, nachdem dieses seine destabilisierenden Angriffe in der Straße von Hormus wieder aufgenommen habe.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.