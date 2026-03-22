Den Angaben zufolge wurden im Umkreis der Städte Dschenin und Nablus Häuser und Fahrzeuge in Brand gesetzt. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond meldete sieben verletzte Palästinenser.
Die israelische Armee teilte mit, nach entsprechenden Berichten seien Soldaten und Polizeikräfte entsandt worden, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.
Den israelischen Sicherheitskräften wird immer wieder vorgeworfen, nicht entschlossen genug gegen Angriffe radikaler Siedler auf Palästinenser im Westjordanland vorzugehen.
Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.