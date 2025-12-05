Betroffen waren unter anderem das Netzwerk Linkedin sowie der Videoservice Zoom. Auch Medienportale wie Politico waren betroffen. Cloudflare teilte mit, man sei sich der Störung bewusst. Die Gründe seien unklar. Eine größere Störung bei Cloudflare hatte bereits Mitte November für massive Ausfälle gesorgt. Damals waren unter anderem der KI-Dienst ChatGPT sowie die Social-Media-Plattformen X und Truth Social betroffen.
Cloudflare ist ein Internet-Infrastrukturanbieter, dessen Dienste für die Sicherheit und Stabilität von Onlineanwendungen und Internetseiten genutzt werden.
Diese Nachricht wurde am 05.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.