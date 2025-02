Auf dem vom saudischen Medienministerium zur Verfügung gestellten Foto begrüßt der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (rechts) den syrischen Interimspräsidenten Ahmed al-Scharaa in Riad. (Uncredited / Saudi Press Agency, Saudi Ministry of Media / AP / dpa)

In Riad traf er sich mit dem saudischen Kronprinzen bin Salman. Im Anschluss an das Gespräch teilte al-Scharaa mit, es sei um "umfangreiche Zukunftspläne" bei Energie, Technologie, Bildung und Gesundheit gegangen. Mit der Annäherung an Saudi-Arabien wenden sich die neuen Machthaber in Syrien zugleich ab von der bisherigen Schutzmacht Iran. Die islamistische Miliz HTS hatte im Dezember den langjährigen Präsidenten Assad und dessen Regime gestürzt. Sie verkündete die Schaffung eines - so wörtlich - demokratischen Staatswesens. Westliche Beobachter zweifeln, ob die Islamisten dieses Ziel konsequent verfolgen.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.