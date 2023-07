Technisches Hilfswerk

Sabine Lackner, die neue Präsidentin des THW (- / THW / dpa / -)

Die neue Präsidentin Sabine Lackner tritt offiziell ihr Amt an. Am Vormittag erhält sie im baden-württembergischen Ummendorf ihre Ernennungsurkunde von Bundesinnenministerin Faeser. Lackner wird Nachfolgerin von Gerd Friedsam, der in den Ruhestand geht. Die 56-Jährige war bisher Vizepräsidentin der Bundesanstalt.

Das THW kommt bei Notfällen im In- und Ausland zum Einsatz. Es leistet etwa bei Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Erdbeben Hilfe und unterstützt den Wiederaufbau beispielsweise von Brücken. Es hat mehr als 2.000 hauptamtliche Beschäftigte und rund 85.000 ehrenamtliche Helfer.

