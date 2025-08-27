Russischer Angriffskrieg

Zerstörungen nach einem ukrainischen Angriff in Rostow am Don (Archivbild; zur aktuellen Meldung liegt noch kein Bildmaterial vor). (AFP / HANDOUT)

In der südrussischen Stadt Rostow am Don geriet demnach ein Wohnhaus durch Trümmer einer abgeschossenen Drohne in Brand. Verletzt wurde niemand. Der örtliche Gouverneur erklärte, die russische Flugabwehr habe insgesamt zehn Drohnen zerstört. Die ukrainischen Streitkräfte attackieren in ihrem Abwehrkampf gegen Russland immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze.

Die Armee bestätigte unterdessen erstmals das Vordringen russischer Truppen in die zentralukrainischen Region Dnipropetrowsk. Dort gebe es Kämpfe, teilten die dortigen ukrainischen Streitkräfte mit. Russische Angaben über die Einnahme mehrerer Dörfer wurden allerdings zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.