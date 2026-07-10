In der Stadt Krasnodar brach laut den Angaben der dortigen Behörden nach einer Drohnenattacke ein Feuer in einer Ölraffinerie aus. Getroffen wurden zudem in der Region Rostow zwei Treibstofflager und der Seehafen der Stadt Taganrog - auch dort enstanden Brände. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die Luftverteidigung habe in der Nacht fast 380 ukrainische Drohnen abgeschossen.
Die Ukraine greift seit geraumer Zeit in ihrem Abwehrkampf gegen Russland verstärkt dessen Energie-Infrastruktur an. In einigen russischen Regionen hat dies zu Treibstoffknappheit geführt.
Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.