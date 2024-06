Hochwasser

Neue Unwetterwarnungen für Ober- und Niederbayern

Der Deutsche Wetterdienst hat erneut Unwetterwarnungen für Gebiete in Süddeutschland ausgesprochen: In Ober- und Niederbayern werden bis in die Nacht schwere Gewitter und heftige Starkregenfälle erwartet. Es können innerhalb von sechs Stunden bis zu 80 Liter Niederschläge pro Quadratmeter fallen.