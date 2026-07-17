Der iranische Hafen von Bandar Abbas nahe der Straße von Hormus (Archivbild) (AFP / -)

Sie hätten sich etwa gegen Küstenüberwachungs- und Luftabwehrstellungen gerichtet. Iranische Medien berichteten auch von Angriffen auf den Flughafen von Iranschahr, auf eine Brücke in der Hafenstadt Bandar Chamir und einen Eisenbahnknotenpunkt in Bandar Abbas. Mindestens sieben Menschen seien getötet worden. Das islamistische Regime wiederum beschoss weitere Ziele in der Region - unter anderem in Kuwait und Bahrain. Katar warnte seine Bevölkerung vor Raketenbeschuss und forderte sie auf, Schutz zu suchen.

Im Golf von Oman enterten amerikanische Soldaten ein Frachtschiff. Damit habe man die von Präsident Trump angeordnete Blockade iranischer Häfen umgesetzt, teilte das US-Militär mit.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.