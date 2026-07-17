Der iranische Hafen von Bandar Abbas nahe der Straße von Hormus (Archivbild) (AFP / -)

Laut dem zuständigen Regionalkommando Centcom sollen durch eine neue Angriffswelle die militärischen Fähigkeiten des Iran weiter geschwächt werden. Iranische Medien berichteten von amerikanischen Angriffen rund um die Golfinsel Keschm, sowie von Explosionen im Süden des Landes, etwa in Ahwas und in Buschehr. Die Agentur Tasnim meldete Raketenangriffe auf den Flughafen von Iranschahr im Südosten. Der halbstaatlichen Nachrichtenagentur Fars zufolge wurde eine Brücke in der Hafenstadt Bandar Chamir beschossen. In Bandar Abbas soll es zwei Verletzte bei einem US-Angriff auf einen Eisenbahnknotenpunkt gegeben haben.

Auch in den vergangenen Tagen hatte das US-Militär Angriffswellen gegen den Iran geflogen. Teheran reagierte mit dem Beschuss von Zielen in der Region - unter anderem in den mit den USA verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain. - Die Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran über ein mögliches Kriegsende liegen seit der erneuten Eskalation der Kämpfe auf Eis.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.