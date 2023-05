Mexiko und USA

Menschen warten in einem Grenzbereich zwischen der mexikanischen Stadt Ciudad Juarez und El Paso in den USA. (AP / Andres Leighton)

Die neuen Asylregelungen von Präsident Biden sehen vor, dass Migranten keinen Anspruch auf Asyl haben, wenn sie ein anderes Land durchquert und dort keinen Antrag auf Schutz gestellt haben. Ein Anspruch auf Asyl soll außerdem entfallen, wenn sie keinen legalen Weg zur Einwanderung genutzt haben.

Inzwischen haben sich Tausende Migranten in Mexiko an der Grenze zu den USA versammelt - in der Hoffnung, noch vor Ende der bislang gültigen Abschieberegelung in die USA zu gelangen. Die US-Regierung warnte vor illegalen Grenzübertritten und verstärkte die Militärpräsenz in der Region. Die Grenzen seien nicht offen, betonte US-Heimatschutzminister Mayorkas. Der Bürgermeister von New York, Adams, erklärte, er befürchte eine humanitäre Krise. Die Stadt sei nicht in der Lage, dem erwarteten Zustrom von Asylsuchenden gerecht zu werden.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.