"Es werden Milliarden Dollar in die USA fließen, großteils aus Ländern, die die USA über viele Jahre hinweg ausgenutzt und darüber gelacht haben", schrieb der US-Präsident in Großbuchstaben.

Trump hatte die neuen Zölle in der vergangenen Woche per Dekret angeordnet. Die EU-Kommission interpretierte die Frist bis zuletzt anders und ging von einem Inkrafttreten erst am Freitag aus. Warum beide Seiten bis zuletzt keine einheitliche Linie bei der Kommunikation des Startdatums gefunden haben, blieb unklar.

Abgaben von 15 Prozent auf die meisten Produkte

Für die meisten Produkte aus der EU gilt ein Aufschlag von 15 Prozent. Bei Stahl- und Aluminiumimporten bleibt es bei den Sonderabgaben in Höhe von 50 Prozent. Ökonomen warnen davor, dass die Zölle die Industrie in Europa spürbar bremsen könnten.

Die EU-Kommission hatte unlängst eine neue Grundsatzvereinbarung mit ihren amerikanischen Handelspartnern erzielt: Damit wurde der Zollsatz auf 15 Prozent reduziert, nachdem Trump Wochen zuvor per Brief einen Abgabensatz von 30 Prozent auf die meisten EU-Exporte in die USA in Aussicht gestellt hatte.

Die EU hatte zudem große Investitionen in den USA zugesichert. Sollten europäische Unternehmen nicht wie erwartet investieren, droht US-Präsident Trump mit Aufschlägen von 35 Prozent.

Auch für rund 70 weitere Staaten sind neue US-Zölle in Kraft. Die Schweiz, China und Mexiko sowie weitere Länder verhandeln derzeit weiter mit der US-Regierung über ihre jeweiligen Sätze.

Brasilien kündigt Widerstand an

Widerstand gegen die Zölle kommt unter anderem aus Brasilien. Präsident Lula da Silva kündigte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters an, er werde in der BRICS-Staatengruppe darüber sprechen, wie man die US-Zölle gemeinsam angehen könne. Er werde deshalb noch heute mit dem indischen Ministerpräsidenten Modi telefonieren sowie mit Chinas Präsident Xi und anderen Staatsoberhäuptern. Zur von Brasilien mitgegründeten BRICS-Gruppe gehören zehn Staaten, darunter auch Russland und Südafrika.

Brasilien ist mit US-Zöllen von 50 Prozent besonders hart getroffen. Die Regierung in Washington begründet die Zölle mit dem juristischen Verfahren gegen Lulas brasilianischen Amtsvorgänger Bolsonaro. Diesem wird vorgeworfen, nach seiner Niederlage bei der Präsidentschaftswahl Ende 2022 einen Putschversuch angezettelt zu haben.

