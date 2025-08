Auf Autos aus der EU in die USA gilt ab heute ein Zollsatz von 15 Prozent. (Sven Simon/IMAGO/Frank Hoermann)

Für die meisten Produkte aus der EU gilt ein Aufschlag von 15 Prozent. Bei Stahl- und Aluminiumimporten bleibt es bei den Sonderabgaben in Höhe von 50 Prozent. Zusätzlich zu den neuen Zollsätzen hatte die EU große Investitionen in den USA zugesichert. Sollten europäische Unternehmen nicht wie erwartet investieren, droht US-Präsident Trump mit Aufschlägen von 35 Prozent. Ökonomen warnen davor, dass die höheren Zölle die Industrie in Europa spürbar bremsen könnten.

Die Schweiz, China und Mexiko sowie weitere Länder verhandeln derzeit weiter mit der US-Regierung über ihre jeweiligen Sätze.

