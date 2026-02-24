US-Präsident Donald Trump (AFP / MANDEL NGAN)

Die Abgaben sind per Gesetz auf 150 Tage befristet. Für eine Verlängerung wäre die Zustimmung des Kongresses nötig.

US-Präsident Trump hatte die Einfuhrzölle am Freitag angekündigt, nachdem der Oberste Gerichtshof einen Großteil seiner bisherigen, auf einem Notstandsgesetz basierenden Zölle für unrechtmäßig erklärt hatte. Diese fallen ab heute weg. Sie hatten zwischen zehn und ⁠50 Prozent gelegen.

Aufgrund des Urteils klagt Fedex als erster Konzern gegen die US-Regierung. Das Logistikunternehmen will eine Rückzahlung erreichen.

