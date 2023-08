Bayern

Neue Vorwürfe gegen Aiwanger: "Hitlergruß gezeigt"

In Bayern gibt es neue Vorwürfe gegen den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Aiwanger. Ein ehemaliger Mitschüler des Politikers gab im ARD-Fernsehen an, dass Aiwanger in der Schulzeit beim Betreten des Klassenzimmers ab und zu den Hitlergruß gezeigt habe.

30.08.2023