Und noch ein Weltrekord für Armand Duplantis. (picture alliance / NurPhoto / Foto Olimpik)

Der Weltrekord im Stabhochsprung war gerade mal 20 Tage alt, denn mit der neuen Bestmarke von 6,25 Meter hatte sich Armand Duplantis bei den Olympischen Spielen seine bereits sichere Gold-Medaille noch veredelt. Im polnischen Chorzow übersprang der 24-Jährige nun auch die 6,26 Meter. Es war der insgesamt zehnte Weltrekord in der Karriere des Welt- und Europameisters und schon sein dritter in dieser Saison.

Neuer Rekord über 3.000 Meter

Ebenfalls beim Diamond-League-Meeting in Polen gab es zuvor eine weitere Bestmarke: Der norwegens Läufer Jakob Ingebrigtsen verbesserte einen Uralt-Weltrekord der Leichtathletik klar. Der 5.000-Meter-Olympiasieger lief über 3.000 Meter 7:17,55 Minuten. Damit war der 23-Jährige gut drei Sekunden schneller als Daniel Komen am 1. September 1996 in Rieti. Der Kenianer lief damals 7:20,67 Minuten.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.