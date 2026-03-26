Europäische Union

Darauf einigten sich Vertreter des EU-Parlaments und der Mitgliedsstaaten in Brüssel. Die neue Behörde ist Teil der Pläne zur Überarbeitung der Zollvorschriften. Sie soll die Aktivitäten der nationalen Behörden koordinieren. Zudem sollen die Vorgänge digitalisiert werden, damit Daten schneller überall zur Verfügung stehen.
Neben Lille hatten sich unter anderem auch Bukarest, Malaga, und Warschau um den Sitz der neuen Behörde beworben, die 2028 ihre Arbeit aufnehmen soll.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.