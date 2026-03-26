Europäische Union
Neue Zollbehörde soll ihren Sitz in Lille haben

Die neue EU-Zollbehörde wird ihren Sitz in der nordfranzösischen Stadt Lille haben.

    Vor dem Europäischen Parlament hängen blaue Transparente mit dem Namen und Logo des Parlaments.
    Das EU-Parlament beschloss, dass der Sitz der neuen Zollbehörde in Lille sein soll. (imago / Manngold)
    Darauf einigten sich Vertreter des EU-Parlaments und der Mitgliedsstaaten in Brüssel. Die neue Behörde ist Teil der Pläne zur Überarbeitung der Zollvorschriften. Sie soll die Aktivitäten der nationalen Behörden koordinieren. Zudem sollen die Vorgänge digitalisiert werden, damit Daten schneller überall zur Verfügung stehen.
    Neben Lille hatten sich unter anderem auch Bukarest, Malaga, und Warschau um den Sitz der neuen Behörde beworben, die 2028 ihre Arbeit aufnehmen soll.
    Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.