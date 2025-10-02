Das Kapitol in Washington, D.C., Sitz des US-Kongresses mit seinen beiden Kammern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus (picture alliance / Zoonar / Offenberg)

Die oppositionellen Demokraten bestanden auf ihrer Forderung nach Zusagen für den dauerhaften Bestand von Gesundheitsleistungen. Die Republikaner gingen darauf nicht ein, in der Folge erhielt ein vorgeschlagener Überbrückungshaushalt nicht die nötige Mehrheit. Bereits seit gestern gilt auf Bundesebene eine Auszahlungssperre, die in den USA "Shutdown" genannt wird. Das bedeutet, dass zahlreiche Beamte in den Zwangsurlaub geschickt werden. Es kann zu Einschränkungen in der Bundesverwaltung, im Flugverkehr und in öffentlichen Einrichtungen wie Nationalparks und staatlichen Museen kommen.

Von der Haushaltssperre ausgenommen sind unverzichtbare Dienstleistungen wie Flugsicherung, Polizei und die Notversorgung in den Krankenhäusern.

