Nach israelischen Angaben feuerte die Hisbollah Dutzende Raketen auf den Norden des Landes ab. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete über israelische Angriffe unter anderem auf zwei Fahrzeuge südlich von Beirut.
Vertreter des Libanon und Israels hatten gestern in Washingten erste direkte Gespräche seit Jahrzehnten geführt. Nach US-amerikanischer Darstellung kamen alle Seiten überein, direkte Verhandlungen aufzunehmen. An dem Treffen war die Hisbollah-Miliz nicht beteiligt. Israel forderte die libanesische Regierung mehrfach auf, zur Entwaffnung der Hisbollah beizutragen.
Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.