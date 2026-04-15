Nahost
Neuer Beschuss zwischen Hisbollah und Israel gemeldet

Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz haben ihren gegenseitigen Beschuss fortgesetzt.

    Soldaten inspizieren einen Laster, der von einer israelischen Drohne getroffen worden sein soll.
    Eine israelische Drohne soll einen Laster südlich von Beirut im Libanon getroffen haben. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Abdul Kader Al Bay)
    Nach israelischen Angaben feuerte die Hisbollah Dutzende Raketen auf den Norden des Landes ab. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete über israelische Angriffe unter anderem auf zwei Fahrzeuge südlich von Beirut.
    Vertreter des Libanon und Israels hatten gestern in Washingten erste direkte Gespräche seit Jahrzehnten geführt. Nach US-amerikanischer Darstellung kamen alle Seiten überein, direkte Verhandlungen aufzunehmen. An dem Treffen war die Hisbollah-Miliz nicht beteiligt. Israel forderte die libanesische Regierung mehrfach auf, zur Entwaffnung der Hisbollah beizutragen.
    Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.