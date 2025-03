Neue Legislaturperiode

Der Frauenanteil sank von 34,8 auf nunmehr 32,4 Prozent. Am meisten weibliche Abgeordnete haben die Grünen, am wenigsten die AfD, wie die Pressestelle des Bundestags zusammengetragen hat.

Der Altersduchschnitt beträgt 47,1 Jahre, in der vorangegangenen Legislaturperiode waren 47,3 Jahre . In den vorangegangenen Jahren Lager der Altersdurchschnitt gut zwei Jahre höher. Die AfD ist auch die im Schnitt älteste Fraktion mit einem Durchschnittsalter von fast 51 Jahren. Auch der älteste Abgeordnete, der 84 Jahre alte Rechtsanwalt Alexander Gauland, gehört der AfD an. Danach folgt die Union mit einem durchschnittlichen Alter der gewählten Abgeordneten von rund 48 Jahren. Die jüngste Fraktion stellt die Linkspartei mit rund 42 Jahren. In ihren Reihen sitzt auch der jüngste Abgeordnete, der 23 Jahre alte Jurastudent aus Passau, Luke Hoß. Das Durchschnittsalter bei den Grünen ist nur 0,1 Prozentpunkte höher.