Niedrigwasser im Rhein bei Emmerich (picture alliance / Jochen Tack)

Wer an der Konferenz teilnehmen wird, war zunächst noch unklar. Das Ministerium verwies zudem auf bereits eingeleitete Maßnahmen wie den Aktionsplan für Niedrigwasser.

Der Rhein ist eine der wichtigsten Wasserstraßen Europas. Laut Prognosen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes könnte der Pegel an der wichtigen Engstelle Kaub in den kommenden Tagen auf ein neues Rekordtief von 18 Zentimetern fallen. Der Gütertransport per Schiff ist erheblich eingeschränkt. Auch auf anderen Flüssen ist die Schifffahrt wegen des Niedrigwassers beeinträchtigt.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm:

Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.