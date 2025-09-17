Der 57-jährige Diplomat wurde vom stellvertretenden ukrainischen Außenminister Perebyinis empfangen und übergab diesem sein Beglaubigungsschreiben. Perebyinis würdigte dabei Deutschlands führende Rolle bei der militärischen Unterstützung der Ukraine gegen den Angreifer Russland.
Der frühere Finanzstaatssekretär Thoms verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Europäischen Union, der NATO und den Vereinten Nationen. Er folgt auf den bisherigen Botschafter Jäger, der neuer Präsident des Bundesnachrichtendienstes wurde.
