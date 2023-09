Fußball

Neuer DFB-Geschäftsführer Rettig bittet um Unterstützung

An seinem ersten Arbeitstag hat der neue DFB-Geschäftsführer Rettig um Verständnis und Kooperation gebeten. Er wisse, dass er nicht der Wunschkandidat des FC Bayern München gewesen sei, sagte der ehemalige Bundesligamanager. Er kenne das belastete Verhältnis zum Deutschen Fußballbund, strebe aber einen offenen Austausch mit den Verantwortlichen in München an, der nicht an "persönlichen Animositäten" scheitern sollte.

18.09.2023