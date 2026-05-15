Demokratische Republik Kongo

Ein Ebola-Behandlungszentrum im Kongo (Archivbild) (picture alliance / Xinhua News Agency / World Health Organization)

Laut der Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union hat es in der Provinz Ituri 246 Verdachtsfälle und 65 Todesfälle gegeben. Mehrere der Todesfälle seien durch Labortests als Ebola-Infektionen bestätigt worden. Die Provinz liegt mehr als 1.000 Kilometer von der Hauptstadt Kinshasa entfernt und verfügt nicht über ein ausgebautes Straßennetz, was die Krankheitsbekämpfung erschwert.

Erst vor fünf Monaten hatte der Kongo den letzten Ebola-Ausbruch mit 43 Todesopfern für beendet erklärt.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.