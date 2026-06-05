Manuel Neuer wird beim Spiel gegen die USA noch nicht im Tor stehen. (AFP / RONNY HARTMANN)

Neuer werde aber in Richtung erstes Gruppenspiel topfit sein und nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen, betonte Nagelsmann. Zuvor hatte der Torhüter auch im Abschlusstraining gefehlt. Der 40-Jährige Weltmeister von 2014 laboriert an seiner vor drei Wochen erlittenen Wadenverletzung. Damit dürfte morgen im ausverkauften Soldier Field erneut Oliver Baumann zwischen den Pfosten stehen.

Verletzung von Karl im Training

Das WM-Debüt von Lennart Karl ist möglicherweise in Gefahr. Der 18 Jahre alte Offensivspieler vom FC Bayern München verletzte sich beim Abschlusstraining vor der WM-Generalprobe und musste ins Krankenhaus. Nagelsmann erklärte, es habe nicht gut ausgesehen. Nach der Diagnose werde man schauen, ob eine Nachnominierung nötig sei.

Das erste WM-Spiel für die DFB-Elf ist am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.