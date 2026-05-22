Der neue Chef der Fed, Kevin Warsh, schwört den Amtseid. (AFP / AARON SCHWARTZ)

Warsh sagte nach der Zeremonie in Washington, er werde als Fed-Vorsitzender eine reformorientierte Agenda verfolgen. Zugleich nannte er es eine Ehre, von Trump für das Amt nominiert worden zu sein. Warsh folgt auf Jerome Powell, der die Notenbank acht Jahre leitete.

Powell war von Präsident Trump immer wieder unter Druck gesetzt und beschimpft worden, weil er dessen Forderung nicht nachkam, die Leitzinsen zu senken und damit die Wirtschaft anzukurbeln.

Der US-Präsident betonte jetzt in seiner Rede, er werde künftig die Unabhängigkeit der Fed achten. Der neue Fed-Chef solle "einfach eine großartige Arbeit" leisten. Dabei machte Trump deutlich, dass er Weichenstellungen für einen niedrigeren Leitzins erwartet. Er sei überzeugt, dass die US-Wirtschaft boomen könne, ohne eine Inflation auszulösen.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.