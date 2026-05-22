Der neue Chef der Fed, Kevin Warsh, schwört den Amtseid. (AFP / AARON SCHWARTZ)

Die Zeremonie fand im Weißen Haus in Washington statt. Warsh sagte, er werde als Fed-Vorsitzender eine reformorientierte Agenda verfolgen. Details nannte er nicht. Präsident Trump forderte den neuen Fed-Chef auf, sein Amt unabhängig auszuüben. Zugleich ermahnte er Warsh, die Zentralbank nicht wegen Inflationssorgen übermäßig einzuschränken. Trump sagte, er sei überzeugt, dass die US-Wirtschaft boomen könne, ohne eine Inflation auszulösen.

Warshs Amtsvorgänger Powell war von Präsident Trump wiederholt kritisiert worden, weil er seiner Forderung nicht nachkam, die Zinsen deutlich zu senken und damit die Wirtschaft anzukurbeln.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.