Man müsse sich bei autofiktionalem Schreiben immer die Frage stellen, ob man sich selber wirklich Gutes tue oder anderen Menschen damit schade, erklärte Almodóvar . Von sich selbst zu reden, sei delikat. Man gehe das Risiko ein, andere Menschen zu verletzen. Er selber habe sich immer bemüht, dies nicht zu tun. Gleichwohl empfinde er der Autofiktion gegenüber keine Abscheu, betonte der Regisseur. Es handle sich dabei ganz einfach um ein eigenes Genre.
Pedro Almodóvar gilt als bekanntester Regisseur Spaniens. Sein Film "Alles über meine Mutter" wurde im Jahr 2000 mit einem Oscar und einem Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film ausgezeichnet. Für seinen Film "The Room Next Door" bekam er 2024 beim Filmfestival von Venedig den Goldenen Löwen.
Diese Nachricht wurde am 30.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.