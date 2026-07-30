Kino

Neuer Film "Bitteres Fest": Regisseur Almodóvar sieht moralische Grenzen bei Autofiktion

Inwieweit darf ein Künstler Details aus dem Leben seiner Mitmenschen in seinem Werk verarbeiten und wo beginnt Ausbeutung des eigenen Umfelds? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Regisseur Pedro Almodóvar in seinem neuen Film "Bitteres Fest". Bei der Autofiktion gebe es moralische Grenzen, sagte Almodóvar im Deutschlandfunk.