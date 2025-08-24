Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau wurden von beiden Seite jeweils 146 Personen übergeben. Die freigelassenen Russen befinden sich demnach in Belarus und werden dort psychologisch und medizinisch betreut. Unter ihnen seien auch acht Bewohner der Grenzregion Kursk, hieß es. Diese war zeit- und teilweise von der ukrainischen Armee besetzt. Über die ukrainischen Personen gibt es noch keine Informationen.
Der Gefangenenaustausch wurde laut den russischen Angaben von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt.
