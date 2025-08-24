Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau wurden von beiden Seite jeweils 146 Soldaten übergeben. Die freigelassenen Russen befinden sich demnach in Belarus und werden dort psychologisch und medizinisch betreut. Außerdem kamen den Angaben zufolge acht Zivilisten aus der russischen Grenzregion Kursk frei. Diese war zeit- und teilweise von der ukrainischen Armee besetzt. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte den Austausch und dankte den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ihn vermittelt hatten.
