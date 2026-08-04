Präsident Donald Trump (links) und Todd Blanche (Manuel Ceneta/AP/dpa)

Der 60-jährige Jurist wurde im Beisein von Präsident Trump vereidigt. Clayton übernimmt die Aufsicht über alle 18 US-Geheimdienste, darunter die CIA. Als früherer Bundesanwalt im südlichen Bezirk des Bundesstaates New York geriet Clayton in die Kritik, weil er Journalisten der Zeitung "The New York Times" vorgeladen hatte. Anlass war ein Bericht über Sicherheitsmängel bei Trumps neuem Präsidentenflugzeug.

Derweil hat der designierte US-Justizminister Blanche eine wichtige Hürde auf dem Weg zu seiner endgültigen Bestätigung genommen. Der Justizausschuss des US-Senats votierte mit 12 zu 10 Stimmen für den früheren Privatanwalt von Präsident Trump. Damit kann die Nominierung nun dem Senatsplenum zur endgültigen Abstimmung vorgelegt werden. Blanche ist seit der Entlassung von Justizministerin Bondi im Frühjahr kommissarisch im Amt. Die oppositionellen Demokraten lehnen ihn als Justizminister ab, weil er vor allem die Interessen des Präsidenten vertrete.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.