Diplomatie

John Barrett (re) ist neuer Geschäftsträger der USA in Venezuela. (AFP / HANDOUT)

Barrett folgt auf die kommissarische Geschäftsträgerin Dogu. Venezuela und die USA hatten im März offiziell wieder diplomatische Beziehungen aufgenommen. Einen Botschafter haben die Vereinigten Staaten noch nicht ernannt.

Im März 2019 hatten sich die Beziehungen deutlich verschlechtert. Grund war die Weigerung der US-Regierung, die umstrittene Wiederwahl von Präsident Maduro anzuerkennen. Der linksgerichtete Staatschef war im Januar bei einem US-Militäreinsatz in Caracas gefangengenommen und nach New York gebracht worden. Dort soll ihm wegen Drogenterrorismus der Prozess gemacht werden. Mit Maduros Nachfolgerin, Übergangspräsidentin Rodríguez, arbeitet die Regierung von US-Präsident Trump seitdem eng zusammen.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.