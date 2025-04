Der Bundesgerichtshof hat einen neuen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Anschlagsfahrer von München erlassen. (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, wird dem 24-jährigen Afghanen neben versuchtem Mord und Körperverletzung in 54 Fällen nun auch zweifacher Mord vorgeworfen. Ein Kleinkind und dessen Mutter waren später im Krankenhaus gestorben.

Der Mann war am 13. Februar in München mit einem Auto in eine Verdi-Demonstration gefahren. Die Bundesanwaltschaft geht von einem islamistischen Motiv aus.

